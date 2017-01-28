Чеминава и Миюшкович поехали на просмотр в «Томь» за свой счёт

Защитники Игорь Чеминава и Неманья Миюшкович за свой счёт поехали на просмотр в «Томь», рассказал спортивный директор томского клуба Игорь Кудряшов.
По его словам, всего на просмотре в «Томи», которая проводит сбор в Турции, находятся 26 футболистов.
«Игорь Чеминава и Неманья Миюшкович действительно поехали на первый сбор с „Томью“ за свой счёт. Всего на просмотре находится 26 человек, говорить о первом впечатлении можно будет только после первой контрольной игры», – сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
25-летний Чеминава является воспитанником «Зенита». Ранее выступал за «Сибирь», эстонский «Калев» и подольский «Витязь».
Последним клубом 24-летнего Миюшковича был македонский «Вардар». В России черногорец выступал за молодёжные команды «Динамо» и «Амкара».