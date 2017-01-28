Жулиано: в «Зените» называю Эрнани комаром и прошу его приготовить мне кофе

Бразильский полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру рассказал, как помогает адаптироваться в команде соотечественнику хавбеку Эрнани. Жулиано выступает за «Зенит» с лета 2016 года, а о трансфере Эрнани из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» клуб из Санкт-Петербурга объявил в декабре.
«Я помогаю адаптироваться Эрнани в «Зените». Прикалываюсь с ним, придумываю для него прозвища. Называю его комаром, потому что он тощий. Говорю, чтобы он, как молодой, приготовил мне кофе. Эрнани нормально относится к шуткам. Я создаю для него комфортную атмосферу, к которой он привык в Бразилии. Хотя мы можем быть серьёзными, когда нужно. А вообще я для Эрнани не только друг, но и переводчик. Он по-русски пока не понимает, по-английски – тоже.
Он спрашивал меня о том, что за команда и как она играет, как проходят тренировки и что происходит в раздевалке, а также что-то про партнёров по команде. Я ему рассказал про коридор избиения, который проходят все новички. Я-то через это уже прошёл», — отметил футболист.
Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Жулиано читайте здесь.