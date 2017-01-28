«Спартак» — «Жилина»: Луис Адриано, Самедов и Джикия выйдут в стартовом составе

Стал известен стартовый состав «Спартака» на контрольный матч со словацкой «Жилиной» на сборе в Абу-Даби (ОАЭ).
С первых минут на поле появятся трое новичков красно-белых — нападающий Луис Адриано, полузащитник Александр Самедов и защитник Георгий Джикия.
«Спартак»: Песьяков, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Самедов, Зобнин, Фернандо, Мельгарехо, Попов, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Макеев, Кутин, Маурисио, Ананидзе, Гулиев, Тимофеев, Зуев, Давыдов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Жилина». Начало — в 16:00 мск.