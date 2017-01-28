Фарфан анонсировал переход в «Локомотив», разместив постер фильма в «Инстаграме»

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан необычным образом анонсировал свой переход в московский «Локомотив».
32-летний футболист разместил в своём «инстаграме» постер фильма «Возмездие», который в оригинале называется «Railway Man», что переводится как «Железнодорожник». В комментариях под этим постом болельщики московской команды уже вовсю приветствуют будущего новичка клуба.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Фарфан прошёл медосмотр и в скором времени прибудет в расположение «Локомотива» для подписания контракта.
Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ. Из этой команды форвард ушёл в октябре 2016 года и являлся свободным агентом. В Европе Фарфан ранее выступал за ПСВ (2004-2008) и «Шальке» (2008-2015). За сборную Перу он провёл 69 матчей и забил 19 мячей.