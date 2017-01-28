Фанаты «ПСЖ» грозятся бойкотировать матч с «Монако»

Фанаты «ПСЖ» грозятся бойкотировать принципиальный домашний матч 22-го тура чемпионата Франции с «Монако», который состоится 29 января, сообщает ESPN FC.
Такое заявление сделала фанатская группировка Paris Ultras Collective (CUP), в связи с тем что некоторые её представители не имеют доступа на стадион «Парк де Пренс» по решению местной полиции.
«В течение последних месяцев некоторых членов CUP, включая нашего президента, местная полиция незаконно не пускает на стадион. В связи с этим начиная с воскресенья или мы будем на «Парк де Пренс» все вместе, или не будет никого», – говорится в заявлении CUP.
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