Окслейд-Чемберлен: Алексис всегда недоволен чем-то даже после победы

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен рассказал о характере партнёра по команде — Алексиса Санчеса.
«Алексис всегда недоволен чем-то даже после победы. Например, в матче с „Кристал Пэлас“ он в концовке вывел меня на ударную позицию, но я не забил. В раздевалке все ребята праздновали победу, но Санчес подошёл ко мне в душе и спрашивает: „Дружище, ты вообще собираешься забивать? Я отдал тебе передачу, ты успел выпить чашку чая, но не забил“. Я посмеялся и извинился перед ним.
Он всегда хочет забивать и отдавать передачи, такой уж он футболист. Он голоден до побед и передаёт это качество всей команде. У нас много таких игроков», — цитирует Окслейда-Чемберлена Goal.