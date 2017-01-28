Галицкий: первый контракт с игроком академии — знаковый момент для «Краснодара»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий сообщил, что подписание контракта с полузащитником академии Ильёй Жигулёвым является знаковым моментом для клуба.
«Главный тренер Игорь Шалимов сказал мне, что он готов взять в первую команду воспитанника клубной академии, полузащитника Илью Жигулёва. По контракту он должен был до конца нынешнего сезона играть в «Миласми», но молдавский клуб пошёл нам навстречу и отпустил Илью сейчас. Завтра он отправится с «Краснодаром» в Испанию, а по окончании сбора клуб подпишет с ним полноценный контракт как с игроком основной обоймы.
Для нас это знаковый момент, так как Жигулёв станет первым воспитанником нашей клубной академии, который на постоянной основе вольётся в первую команду. «Краснодару» только девять лет, а клубной академии нет ещё и восьми. Самый первый набор в неё мы сделали в середине 2009 года, когда ещё не было всей той инфраструктуры, которая имеется сейчас, и Жигулёв как раз из этого первого набора. Откровенно говоря, мы всерьёз не рассчитывали на ребят 1995-1998 годов рождения, поскольку их количество было небольшим и они в силу своего возраста не могли пройти полный курс обучения. Но очень рады, что Илья сумел себя проявить. Приятно, что прогрессируют и другие наши воспитанники: помимо Жигулёва, в Испанию поедет ещё несколько человек из академии.
Мы заканчиваем строительство ещё нескольких полей и скоро доведём их общее число в академии до 25. Летом начнём возведение большого стационарного крытого манежа, в котором можно будет зимой проводить серьёзные соревнования. Весной открываем новую просторную и современную столовую для воспитанников и персонала площадью несколько тысяч квадратных метров. И, конечно, продолжим, строительство крытых манежей по краю, сделав в этом году упор на город Краснодар. Будем увеличивать количество детей, занимающихся в нашей базовой школе. Понятно, что все они профессиональными футболистами не станут, но, во-первых, мы хотим, чтобы мальчишки приобщились к спорту и полюбили футбол, а во-вторых, чем больше детей будет заниматься в нашей школе, тем больше шансов, что себя сумеют проявить новые таланты», — цитирует Галицкого пресс-служба клуба.