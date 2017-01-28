Многократная чемпионка России Татьяна Репейкина ушла из жизни на 44-м году

В пятницу, 27 января, на 44-м году жизни скончалась известная российская футболистка, финалистка Кубка УЕФА Татьяна Репейкина, сообщает пресс-служба РФС.
Репейкина выступала на позиции голкипера. Играла за такие команды, как «Лада» (Тольятти), «Рязань-ВДВ» (Рязань), «Чертаново» (Москва), «Звезда-2005» (Пермь), «Мордовочка» (Саранск), «Зенит-Ижевск» (Ижевск), «Мирас» (Казань).
Главных успехов спортсменка добилась во время выступления за пермячек. В составе «Звезды-2005» она трижды завоёвывала золотые медали чемпионата России, становилась обладательницей Кубка страны, а в сезоне-2008/09 вместе со «звёздочками» дошла до финала женского Кубка УЕФА, впоследствии переименованного в женскую Лигу чемпионов УЕФА.