Брат Игуаина: ожидаю, что в Неаполе местные фанаты тепло встретят Гонсало

Нападающий американского «Коламбус Крю» Федерико Игуаин, который является братом форварда «Ювентуса», сообщил, что Гонсало счастлив в туринской команде. Он также выразил надежду, что во время матчей «Ювентуса» с «Наполи» фанаты тепло встретят его брата.
«Гонсало принял решение перейти в «Ювентус» по собственной воле и полагаясь на свои ощущения. Когда приезжал навестить его в Турин, он выглядел счастливым. Думаю, он останется в этой команде на долгое время. «Ювентус» является не просто топ-клубом, а командой с семейной атмосферой.
Что касается возвращения Гонсало в Неаполь на матчи за «Ювентус» с «Наполи», то, думаю, будут сложные матчи для туринцев, а не для брата. Он забил много мячей в футболке «Наполи», так что я ожидаю тёплого приёма со стороны их фанатов», — цитирует Федерико Tuttosport.
Ранее сообщалось, что фанаты «Наполи» встретят Игуаина в Неаполе необычным флешмобом.