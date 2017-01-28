«Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» вышли в 1/8 финала Кубка Англии

В Кубке Англии состоялись матчи 1/16 финала. «Челси» дома крупно обыграл «Брентфорд» (4:0) и вышел в следующий раунд турнира. Голами в составе синих отметились Виллиан, Педро Родригес, Бранислав Иванович и Миши Батшуайи.
Компанию «Челси» в 1/8 финала составит «Манчестер Сити», на выезде разгромивший «Кристал Пэлас» (3:0) благодаря мячам Рахима Стерлинга, Лероя Зане и Яя Туре. «Тоттенхэм Хотспур» одержал волевую победу над «Уиком Уондерерс» (4:3), отыгравшись со счёта 0:2.
В других матчах 1/16 финала Кубка Англии «Бёрнли» был сильнее «Бристоль Сити» (2:0), «Мидлсбро» победил «Аккрингтон Стэнли» (1:0), а «Ньюкасл Юнайтед» проиграл «Оксфорд Юнайтед» (0:3).