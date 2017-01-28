Оланаре: ЦСКА — единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру

Нападающий Аарон Оланаре поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА. Сегодня 22-летний нигерийский футболист подписал с «армейцами» контракт сроком на 4,5 года.
«Я очень доволен, по-настоящему счастлив! ЦСКА — единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру. Чудесно, что именно так и произошло.
Я хорошо знаком и с нынешними тренерами, и почти со всеми ребятами, поэтому уверен, что мне удастся без проблем заново влиться в коллектив. А главное, я очень хочу проявить себя как можно лучше и принести команде максимум пользы!» — цитирует Оланаре официальный сайт ЦСКА.