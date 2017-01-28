«Атлетико» на выезде не сумел победить «Алавес»

«Алавес» в матче 20-го тура чемпионата Испании принимал на своём поле мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» и завершилась вничью со счётом 0:0.
«Атлетико» (36 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (24 очка) находится на 12-й строчке.
В следующем матче, в 21-м туре Примеры, подопечные Диего Симеоне примут на своём поле «Леганес», а «Алавес» на выезде сыграет с хихонским «Спортингом». Встречи пройдут 4 и 5 февраля соответственно.