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«Атлетико» на выезде не сумел победить «Алавес»

28 января 2017, суббота. 20:10. Футбол
«Алавес» в матче 20-го тура чемпионата Испании принимал на своём поле мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» и завершилась вничью со счётом 0:0.

«Атлетико» (36 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (24 очка) находится на 12-й строчке.

В следующем матче, в 21-м туре Примеры, подопечные Диего Симеоне примут на своём поле «Леганес», а «Алавес» на выезде сыграет с хихонским «Спортингом». Встречи пройдут 4 и 5 февраля соответственно.
Испания - Примера. 20-й тур
28 января 2017, суббота. 18:15 МСК
Алавес
Витория
0 : 0
Атлетико М
Мадрид
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алавес Атлетико Мадрид
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