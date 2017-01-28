Стржалковский: в «Динамо» есть игрок, который много получает и создаёт проблемы

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что клуб практически полностью рассчитался с долгами по зарплате перед игроками и ведёт переговоры с нападающим Кириллом Панченко, а также поделился мнением о новом бюджете команды и больших зарплатах некоторых футболистов.
«В январе долги по зарплате перед футболистами и контрагентами были закрыты. У нас фактически остались переговоры с двумя-тремя футболистами, которые не проходят в основной состав и к которым есть предложения по изменению контрактов. У «Динамо» были кредиты, которые привлекались для покупки шести игроков из «Анжи». Помимо того что за них были заплачены деньги, игрокам были установлены высокие заработные платы. Клуб их платил и продолжает платить.
Один игрок получает за квартал больше, чем 114 представителей общества «Динамо»? Есть такой игрок. Более того, он создаёт проблемы. Однако до конца прошлого года мы по его зарплате рассчитались. Там могут быть претензии по каким-нибудь дополнительным процентам или тому подобному, но по зарплате с ним рассчитались.
Бюджет «Динамо» сократился, так как был излишне большим. Он и сейчас немаленький. Больше, чем у любых трёх вместе взятых команд из второй восьмёрки РФПЛ. Как ещё стимулировать игроков, если они уже получают очень приличные деньги? Более того, у многих игроков после вылета клуба из РФПЛ зарплаты оказались выше, чем были, так как добавились премии за возможное повышение в классе, а их контракты не были пересмотрены.
Что касается Панченко, то с ним ведутся переговоры. Хорошо, что он себя здорово у нас проявил. Когда на него играют, ему удаётся себя проявлять. А когда рядом с ним игроки более высокого класса, он теряется. Думаю, «Динамо» — его команда, в которой он является лидером. Хотим его сохранить и ведём переговоры. Если он согласится, выкупим его трансфер. Это необходимо нам для успешного выступления в высшей лиге», — сказал Стржалковский в эфире программы «Все на матч».