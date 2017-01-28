Тренер «Вулверхэмптона»: я никогда не проигрывал «Ливерпулю» на «Энфилде»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Пол Ламберт поделился впечатлениями от победы над «Ливерпулем» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и закончилась со счётом 1:2.
«Учитывая отличия в ресурсах, финансах и дивизионах, разница между двумя клубами — как день и ночь. Но мы очистили свои головы от всего лишнего, бились до конца и в конце концов заслужили победу. Да, „Ливерпуль“ выпустил другой состав, но и мы сделали изменения. Я убеждён, что мы заслужили этот результат.
Я никогда не проигрывал на „Энфилде“ в качестве тренера — ни с „Селтиком“, ни с „Астон Виллой“, ни с „Норвичем“. Но мы выиграли благодаря игрокам, верившим в победу», — цитирует тренера Sky Sports.