«Терек» проведёт пять контрольных матчей на втором сборе в Турции, сообщается на официальном сайте грозненской команды.
31 января «Терек» встретится с македонской командой «Работнички», затем грозненцы сыграют с чешскими «Брно» (3 февраля) и «Дуклой» (5 февраля), а также с болгарской «Славией» (6 февраля). Завершат второй сбор подопечные Рашида Рахимова 9 февраля игрой против македонского «Вардара».
После 17 туров РФПЛ «Терек» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 28 очками, отставая от лидирующего «Спартака» на 12 баллов.