Почеттино: «Уиком» показал, чем Кубок Англии отличается от Испании или Франции

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Кубка Англии с «Уиком Уондерерс» (4:3).
«Это Кубок Англии. Здесь может случиться всё что угодно. Соперник играл очень хорошо в первом тайме. После перерыва нам удалось прибавить и сравнять счёт. В футболе всегда нужно немного удачи, с победным голом нам повезло.
Хочу похвалить игроков «Уикома», они настоящие герои сегодняшнего матча. Не надо думать, что мы недооценили соперника. Нам просто не удавалось их переиграть. В этом заключается прелесть Кубка Англии, его красота. Этим он отличается от Испании или Франции», — сказал Почеттино в эфире BBC Sport.