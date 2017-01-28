Зидан: Данило никуда не уходит, он хочет помочь «Реалу»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отверг критику в адрес защитника Данило, которому досталось за неудачную игру в последних матчах. Зидан отметил, что клуб не будет продавать защитника.
«Данило никуда не уходит. Он всегда готов и хочет помогать команде. Завтра болельщики будут поддерживать его. Если „Сантьяго Бернабеу“ требует большего, нужно принять это. Я буду поддерживать своих игроков, если у них есть проблемы», — цитирует Зидана Marca.
В этом сезоне Примеры Данило провёл шесть матчей и забил один гол.