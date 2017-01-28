Венгер: я не ожидал, что Уэлбек сразу же забьёт, а он оформил дубль

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от разгрома «Саутемптона» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счетом 5:0 в пользу «канониров».
«Мы играли очень динамично, это был взрывной футбол и в целом мы провели последовательную работу. Все 90 минут каждый футболист играл хорошо. Дэнни Уэлбек очень много пропустил, я не ожидал, что он забьет сразу же, а он вообще оформил дубль. Это показывает, что у него есть огромное желание проявить себя», — сказал Венгер в эфире BT Sport.