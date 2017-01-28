Валенсия: когда Брюс рассказал об интересе «МЮ» ко мне, я не поверил

Защитник «Манчестер Юнайтед» Луис Антонио Валенсия накануне матча против «Уиган Атлетик» (29 января) в 1/16 финала Кубка Англии поделился воспоминаниями о переходе в стан «красных дьяволов» из «Лэтикс».
«Помню, как тренер Стив Брюс сказал мне, что есть предложение от «Манчестер Юнайтед». Я не поверил, потому что он часто шутил надо мной. «Нет, всё серьёзно, они очень заинтересованы в тебе», — заверил меня Брюс.
За пару дней до закрытия сделки я встретился с Фергюсоном, и когда посмотрел в его глаза, то понял, что он всерьёз заинтересован в моей кандидатуре. Это было невероятно. В тот вечер я не знал, плакать мне, кричать или как вообще реагировать», — цитирует Валенсию Goal.