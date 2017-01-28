Уэлбек: теперь я снова могу делать то, что люблю — забивать

Форвард «Арсенала» Дэнни Уэлбек поделился впечатлениями от разгрома «Саутемптона» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счетом 5:0 в пользу «канониров». Уэлбек, недавно вернувшийся в строй после травмы, отыграл 65 минут и оформил дубль.
«У меня уже был опыт возвращения после серьёзной травмы, так что я знал, чего ожидать. Всё прошло хорошо, рад наконец-то снова выйти на поле. Ужасно пропускать несколько месяцев из-за травм, но теперь я снова могу делать то, что люблю — забивать», — сказал Уэлбек в эфире BT Sport.