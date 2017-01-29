Конте: увидел, что каждый игрок «Челси» понимает и принимает наше видение игры

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от победы над «Брентфордом» (4:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.
«Мы добились отличного результата. Мы забили сразу четыре гола, ни разу не пропустив. За это мы во многом должны благодарить Асмира Беговича, который совершил сразу два хороших сейва.
Я рад, что мне представилась возможность просмотреть в деле всех игроков команды. Несмотря на девять замен в составе, я увидел, что каждый футболист понимает и принимает наше видение игры. Это очень важно. До этой стадии я мог давать игровое время тем, кто получает его меньше других. Кроме того, мне важно было видеть их отношение к делу, и я остался в высшей степени доволен.
Мы будем стараться добиться максимального результата в этом турнире. Если мы побеждаем, значит мы заслуживаем этого. Мы готовы сражаться. Подождём жеребьёвки и будем надеяться, что мы сможем подарить ещё один матч на своём поле нашим болельщикам», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».