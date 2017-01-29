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Роббен: в идеале «Бавария» должна была победить со счётом 3:0 или 4:0

29 января 2017, воскресенье. 00:37. Футбол
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился впечатлениями от выездного матча 18-го тура Бундеслиги с «Вердером».

«Когда команда делает счёт 2:0, то кажется, что дело уже в шляпе. Во втором тайме «Вердер» значительно усилил давление на нас, больше шёл вперёд, а это означало, что у нас появлялось больше свободных зон. Мы должны использовать такую ситуацию намного лучше. В идеале счёт должен был быть 3:0, 4:0. Мы должны быть более организованными и лучше контролировать мяч. В первом тайме мы позволяли сопернику слишком много контратак. Нам ещё есть над чем работать», — цитирует Роббена сайт «Баварии».
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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Бавария Вердер Арьен Роббен
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