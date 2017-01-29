«Интер» одержал 7-ю подряд победу в Серии А и вышел на 4-е место в таблице

«Интер» разгромил «Пескару» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и закончилась со счётом 3:0.
В первом тайме голами в составе нерадзурри отметились Жоау Мариу и Данило Д'Амброзио, а во второй половине игры победу хозяев закрепил вышедший на замену Эдер.
«Интер» одержал седьмую подряд победу в Серии А и набрал 42 очка, что позволило миланской команде обойти в турнирной таблице «Лацио» и выйти на чистое четвёртое место. «Пескара» (9 очков) идёт 20-й.