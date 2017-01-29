Сборная Камеруна по пенальти победила Сенегал и вышла в полуфинал Кубка Африки

Сборная Камеруна победила команду Сенегала в матче 1/4 финала Кубка африканских наций — 2017. Встреча проходила в Франсвиле (Габон) на стадионе «Стад де Франсвиль».
Основное время матча закончилось вничью — 0:0. В дополнительное время зрители также не увидели забитых голов, а в серии пенальти точнее оказалась сборная Камеруна — 5:4. Единственный неточный удар нанес Садио Мане, пробивший мимо ворот.
Экс-форвард «Краснодара» Мусса Конате остался в запасе сборной Сенегала.
Сборная Камеруна стала вторым полуфиналистом Кубка африканских наций — 2017, ранее в квартет претендентов пробилась команда Буркина-Фасо.