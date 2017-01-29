«Спортинг» выиграл у «Пасуш де Феррейра» в португальской Примейре

«Спортинг» одержал победу над «Пасуш де Феррейра» со счётом 4:2 в матче 19-го тура португальской Примейры, который состоялся 28 января в Лиссабоне.
Казалось, хозяева сняли все вопросы о победителе ещё в первом тайме, забив три гола в ворота гостей, на которые у тех не нашлось ответа. Отличились Адриен Силва с пенальти, Бас Дост и Желсон Мартиньш. Но во втором тайме «Пасуш де Феррейра» отквитали два мяча усилиями Велтона, оформившего дубль, и вернул в игру интригу. Продержалась она, впрочем, недолго — точку в матче поставил Бас Дост, также записавший себе в актив второй гол.