«Бетис» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

29 января в Севилье, на стадионе «Бенито Вильямарин», состоится матч 20-го тура Примеры между «Бетисом» и «Барселоной». Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Барселона».
Ранее друг с другом команды встречались 103 раза. 21 матч завершился победой «Бетиса», 20 раз команды сыграли вничью, 62 раза сильнее оказались футболисты «Барселоны».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Барселоны» со счётом 6:2.