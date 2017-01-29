Лингард: Руни помог мне, Рашфорду и Фосу-Менсе — мы хотим быть как он

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился мнением об отношении к молодым футболистам со стороны капитана и лучшего бомбардира в истории «красных дьяволов» Уэйна Руни.
«Руни для молодых игроков является примером для подражания, он великолепно обращается с нами. Он очень помог мне, Рашфорду и Фосу-Менсе — мы всегда равняемся на него и хотим быть как он. В сборной Англии он тоже помогал мне, когда меня впервые вызвали, он всегда был рядом и познакомил меня с другими ребятами. Его лидерские качества неоспоримы», — цитирует Лингарда официальный сайт «МЮ».