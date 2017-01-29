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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Собери Роналду, Обамейянга и Кавани в своей команде по главным матчам выходных

29 января 2017, воскресенье. 10:05. Футбол
В ближайший уик-энд в Европе будет сыграно четыре центральных матча в ведущих европейских лигах: «Сампдория» — «Рома», «Майнц» — «Боруссия» Д, «Реал» — «Реал Сосьедад», «ПСЖ» — «Монако».

У любителей футбола есть отличная возможность проявить свои экспертные знания и выиграть денежные призы в турнирах с гарантией на платформе для фэнтези-спорта DraftOn.com. В первом конкурсе будет разыгран призовой фонд в размере 9000, во втором — 12 000 , а в третьем — 18 000 . Число участников в каждом турнире ограничено.

Фэнтези-футбол — интеллектуальная стратегическая игра, суть которой очень проста: каждый участник становится менеджером и собирает свою команду из реальных футболистов. Основываясь на своих знаниях, статистике и актуальных новостях, надо распределить виртуальный бюджет на покупку 11 игроков, которые, по мнению менеджера, покажут лучший результат в ближайшей игре. Дальше остаётся смотреть матчи и следить за результатами своей команды онлайн. Нападающий забил гол — четыре очка фэнтези-команде, вратарь отстоял на ноль — заработал четыре очка, защитник отдал голевую передачу — три очка. Побеждает и выигрывает приз менеджер, чья команда в сумме набрала наибольшее количество очков.

В фэнтези-турнире можно играть один на один с другом или другим пользователем, выявить лучшего из шести или 18 менеджеров, а также принять участие во фриролле с неограниченным числом игроков.

На платформе Drafton уже было разыграно более 2 млн! Посмотреть все доступные турниры можно уже сейчас на сайте DraftOn.com.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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фэнтези-футбол
Новости. Футбол
29 января 2017, воскресенье
10:09 Пиоли: «Интер» хочет сыграть с «Ювентусом» в Турине первым номером
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