Пиоли: «Интер» хочет сыграть с «Ювентусом» в Турине первым номером

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли после семи побед подряд в серии А отметил, что хочет сыграть с «Ювентусом» в следующем туре (5 февраля) в атакующий футбол.
«Команда играет хорошо, но я уверен, что мы можем быть ещё лучше. У меня есть игроки высокого уровня, но мы ещё не дошли до своего пика, и это должно дать нам уверенность — у „Интера“ есть потенциал. Мы ещё ничего не сделали, команда не находится на том месте, где хотела бы быть, и не играет в тот футбол, в который хочет играть.
В следующем туре мы будем играть в Турине с „Ювентусом“. Это очень важный матч, игра из разряда „сделай или умри“. Мы хотим играть в стиле „Интера“ и действовать первым номером», — сказал Пиоли в эфире Mediaset.