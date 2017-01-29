Карп: переход в «Уфу» — шаг вперёд для меня

Новичок «Уфы» Кэтэлин Карп поделился впечатлениями после перехода в российский клуб. Защитник сборной Молдовы подписал с уфимцами контракт сроком на 3,5 года.
«Первые впечатления – только положительные. Хорошие ребята, хороший коллектив, тренеры тоже хорошие, всё хорошо. Мне сказали, что я буду играть на позиции центрального защитника, но я могу играть и опорного, так что проблем нет. Переход в «Уфу» — это шаг вперёд для меня, потому что чемпионат России – это хороший уровень», — сказал Карп в интервью официальному сайту клуба.