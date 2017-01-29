Эллардайс: судья не выполнил свою работу, Яя Туре нужно было удалять

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поделился впечатлениями от поражения в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:3). На 28-й минуте при счёте 0:0 полузащитник «горожан» Яя Туре получил жёлтую карточку за грубый фол против полузащитника «орлов» Джордана Матча.
«Туре нужно было удалять, „Сити“ должен был остаться вдесятером. Тому же Матчу показали жёлтую за куда более легкий фол. Очевидно, что судья не выполнил свою работу. Он не был последовательным.
Только время покажет, принесёт ли это поражение нам пользу. Эпизодами команда выглядела очень хорошо», — цитирует Эллардайса Goal.