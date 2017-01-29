Луис Энрике: это хорошо, если игроки могут поехать в Китай и заработать денег

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что не видит проблемы в растущей популярности чемпионата Китая, куда в последнее время перебрались немало звёзд европейского футбола.
«Это хорошо, если игроки могут поехать в Китай и заработать денег. Подобное случается во всех профессиях. Журналисты же тоже ищут более прибыльную работу. И после смены работы их не назовут предателем, в отличие от футболиста.
Могу ли я поехать в Китай? Не знаю. Я даже не знаю, что будет через неделю, не говоря о следующем сезоне», — цитирует Энрике ESPN FC.