Аузилио: сейчас «Интер» никому не уступает в чемпионате Италии

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио выразил мнение, что нерадзурри сейчас не уступают ни одной из команд серии А. «Интер» одержал седьмую победу в турнире подряд и поднялся на четвёртое место.
«Интер» не уступает ни одной из тех команд, кто идёт выше нас в таблице. Мы начали с отставанием от графика, но когда строишь что-то значимое, нужно обращать внимание на каждую деталь. Время покажет, находимся ли мы на правильном пути.
Я был удивлён, увидев, как маниакально Стефано Пиоли возится с деталями, он заботится о каждой мелочи, которая происходит с игроками. Я вижу в нём качества великого тренера", — сказал Аузилио в эфире Mediaset Premium.