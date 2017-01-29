Зидан: неправда, что я не доверяю Коэнтрау, он продолжает восстанавливаться

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что рассчитывает на защитника Фабиу Коэнтрау, который мало играет в нынешнем сезоне из-за проблем со здоровьем.
«Это неправда, что я не доверяю Коэнтрау. Он продолжает восстанавливаться. Он прибавляет, ему нужно хорошо поработать. После случившейся травмы — это нормальный процесс. С этого момента я буду полагаться на него так же, как и на всех остальных», — цитирует Зидана AS.
28-летний португалец принял участие лишь в четырёх матчах «Реала» в этом сезоне.