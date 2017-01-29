Бенитес извинился перед болельщиками «Ньюкасла» после вылета из Кубка Англии

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями от выездного матча 1/16 финала Кубка Англии с «Оксфорд Юнайтед» (0:3).
«Мы упустили огромное количество моментов в первом тайме, а при счёте 0:1 не забили пенальти. Мы плохо играли при стандартных положениях и во втором тайме расплатились за те ошибки, что сделали до перерыва.
Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Жаль, что так вышло, потому что мы хотели пройти в Кубке Англии как можно дальше. В кубковых матчах такое бывает: упустил несколько моментов, а соперник наказал за это», — цитирует Бенитеса Sky Sports.