Роналдиньо: я никогда не стану тренером — не могу смотреть на игру все 90 минут

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо дал понять, что не видит себя в качестве тренера из-за лишних эмоций.
«Я не могу следить за матчем все 90 минут, потому что начинаю сильно переживать. Мне нравится смотреть лучшие моменты игры и голы. Вот почему я никогда не стану тренером.
В «ПСЖ» меня все уважают, меня пригласили на игру и тепло встретили в команде. Я очень люблю этот клуб. Даже не знаю, за что меня так любят здесь – я теряю дар речи, когда сталкиваюсь с этим», — цитирует Роналдиньо Goal.