«Манчестер Юнайтед» — «Уиган»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

29 января в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Уиганом». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Уиган».
Ранее друг с другом команды встречались 18 раз. 17 матчей завершились победой «Манчестер Юнайтед», однажды сильнее оказались футболисты «Уигана».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась гостевой победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.