Анри: судьи начали влиять на чемпионскую гонку в АПЛ, нам нужны видеоповторы

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри положительно отозвался о возможном введении видеоповторов.
«В конце прошлой недели был эпизод с толчком Стерлинга в матче с „Тоттенхэмом“. Как судья не разглядел там пенальти? А как „Халлу“ не дали пенальти за фол Маркоса Алонсо? А почему судья проглядел офсайд у Косельни перед пенальти в ворота „Бернли“, с которого «Арсенал» забил победный мяч?
«Челси» и «Арсенал» могли бы потерять очки, а «Сити» почти наверняка победил бы. Это влияет на чемпионскую гонку, понимаете? Судьям нужна помощь. Игра стала настолько быстрой, что они просто не успевают. Когда Бельерин бежит в контратаку, за ним трудно успеть даже профессиональному футболисту, а судья должен не просто быть рядом, но и всё видеть.
Нам нужен ещё один судья, который сидел бы перед экраном телевизора и мог быстро принимать решения, а затем передавать их арбитрам в поле", — цитирует Анри Goal.