Яя Туре: надеюсь, 2017-й будет годом «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (3:0) в 1/16 финала Кубка Англии.
«У нас был хороший оппонент, но мы были намерены выиграть после ничьи с „Тоттенхэмом“. Мы заслужили победу, в первом тайме мы полностью контролировали матч. Во второй половине они смогли создать пару атак, но мы довели дело до конца.
Надеюсь, этот год будет нашим. Нам нужно провести идеально вторую половину сезона. Надо бороться до конца в каждом матче», — цитирует Туре официальный сайт «Сити».