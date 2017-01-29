Фабрегас: лучше учиться на ошибках других — мы видели, что «Ливерпуль» вылетел

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас высоко оценил игру молодых футболистов команды в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Брентфордом» (4:0).
«Прекрасный матч в исполнении Аке. С тех пор, как я тут, он уже тренировался с командой во время предсезонной подготовки, и я всегда знал, что это отличный молодой игрок. Здорово, что все молодые ребята доказали, что они справляются в таких матчах. Победа была очень важна, потому что она даёт уверенность, а стать уверенным в себе нелегко. Мы играем только в АПЛ и Кубке Англии, поэтому не очень просто получить игровое время, но очень хорошо, что многие из них вышли на поле в этой встрече и показали тренеру, что будет, если они ему понадобятся.
Лучше учиться на ошибках других, например, мы видели, что случилось с «Ливерпулем», который вылетел из Кубка. Ты получаешь важный урок ещё до того, как ты выходишь на поле, и понимаешь, что надо выкладываться на 100 %. Мы справились, выложились до конца, и мы довольны», — цитирует Фабрегаса сайт «Челси».