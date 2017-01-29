«Реал» — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

29 января в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 20-го тура Примеры между «Реалом» и «Реалом Сосьедад». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Реал Сосьедад».
Ранее друг с другом команды встречались 140 раз. 79 матчей завершились победой «Реала», 37 раз команды сыграли вничью, 24 раза сильнее оказались футболисты «Реал Сосьедад».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась гостевой победой «Реала» со счётом 3:0.