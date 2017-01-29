Сарри: смена тренера делает «Палермо» вдвойне опаснее для «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 22-го тура итальянской Серии А с «Палермо» (29 января).
«Мы постараемся победить „Палермо“. Единственное, что будет иметь реальное значение в этой игре, — результат. Это будет сложная игра, есть риск недооценки, и я боюсь, что с этим возникнут проблемы. Мы мучились с „Сампдорией“, которая на выезде набрала меньше очков, чем „Палермо“, сыграли вничью с „Сассуоло“…
Основные проблемы „Палермо“ — игра на своём поле. Если вы посмотрите на их результаты в гостевых матчах, „Палермо“ будет в середине таблицы. К тому же они сменили тренера, а это вдвойне опасно», — цитирует Сарри Football Italia.