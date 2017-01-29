«ПСЖ» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00

29 января в Париже, на стадионе «Парк де Пренс», состоится матч 22-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монако». Встреча начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Монако».
Встречу 29.01.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Франком Шнедером.
Ранее друг с другом команды встречались 81 раз. 16 матчей завершились победой «ПСЖ», 24 раза команды сыграли вничью, 41 раз сильнее оказались футболисты «Монако».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Монако» со счётом 3:1.