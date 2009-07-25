Романцев: Черенков - вовсе не "одуванчик"

Тренер-консультант «Спартака» Олег Романцев поделился своим мнением о Фёдоре Черенкове, которому 25 июля исполняется 50 лет.

«Наши принципиальные соперники всегда считали Фёдора эдаким „одуванчиком“ – воздушным, безобидным. Но нам-то было виднее: в случае необходимости он заступался за команду, готов был даже в драку лезть, и обидчики от неожиданности разбегались.

Вспоминаю такой случай из начала 80-х. Киевлянин Баранов – здоровый такой, всех на голову выше – повздорил, если не ошибаюсь, с Поздняковым. Видимо, Баранов был не прав, так как в следующее мгновение перед ним возник миниатюрный Фёдор и взял его за грудки. Киевлянин опешил, потому как не ожидал такого поворота событий, и дал задний ход. И остальные киевляне сразу успокоились. Не „одуванчик“ он вовсе, ребята!

Фёдор очень многое сделал для нашего футбола, для „Спартака“. Пожелаю Фёдору выходить на поле долгие годы, почаще участвовать в матчах ветеранов. Пусть физическая форма уже не идеальна, но футбольный гений остаётся. И болельщики хотят видеть этого гения», — сказал Романцев «Советскому спорту».