За «железнодорожников» 32-летний форвард, как уже сообщал «Чемпионат» ранее, будет выступать под восьмым номером.
«Это большое событие для меня. Спасибо президенту, спасибо клубу и болельщикам за то, что выбрали меня. Вперёд, „Локомотив“!», — заявил Фарфан.
Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ. Из этой команды форвард ушёл в октябре 2016 года и являлся свободным агентом.
В Европе Фарфан ранее выступал за ПСВ (2004-2008, 62 гола) и «Шальке» (2008-2015, 53 гола). За сборную Перу он провёл 69 матчей и забил 19 мячей.
Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив"
Фарфан стал игроком «Локомотива»