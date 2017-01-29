Геркус: Фарфан способен разнообразить и усилить атакующие действия «Локомотива»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал подписание контракта с 32-летним перуанским нападающим Джефферсоном Фарфаном.
«Мы рады приветствовать Джефферсона Фарфана в «Локомотиве»! Мы пригласили футболиста, имеющего отличный послужной список, способного разнообразить и усилить атакующие действия нашей команды. Отмечу, что Фарфан перешёл в «Локомотив» в статусе свободного агента. У него большая мотивация проявить себя не только в чемпионате России, но и на международном уровне. На него рассчитывают в сборной Перу, которая борется за право участия в ЧМ-2018. Желаем удачи и побед с «Локо»!» — приводит слова Геркуса официальный сайт клуба.