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Геркус: Фарфан способен разнообразить и усилить атакующие действия «Локомотива»

29 января 2017, воскресенье. 16:08. Футбол
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал подписание контракта с 32-летним перуанским нападающим Джефферсоном Фарфаном.

«Мы рады приветствовать Джефферсона Фарфана в «Локомотиве»! Мы пригласили футболиста, имеющего отличный послужной список, способного разнообразить и усилить атакующие действия нашей команды. Отмечу, что Фарфан перешёл в «Локомотив» в статусе свободного агента. У него большая мотивация проявить себя не только в чемпионате России, но и на международном уровне. На него рассчитывают в сборной Перу, которая борется за право участия в ЧМ-2018. Желаем удачи и побед с «Локо»!» — приводит слова Геркуса официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Джефферсон Фарфан Илья Геркус
Новости. Футбол
29 января 2017, воскресенье
16:08 Геркус: Фарфан способен разнообразить и усилить атакующие действия «Локомотива»
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