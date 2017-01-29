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Московское «Динамо» обыграло «Томь» в товарищеском матче

29 января 2017, воскресенье. 18:50. Футбол
В рамках подготовки ко второй части сезона РФПЛ и ФНЛ «Томь» и московское «Динамо» провели товарищескую встречу. Матч закончился победой столичных футболистов со счётом 2:1.

Счёт в матче на 40-й минуте открыл игрок «Динамо» Иван Темников. Во второй половине встречи соперники обменялись забитыми мячами. За «Томь» отличился Артём Попов, а в составе москвичей гол на свой счёт записал Евгений Луценко.

Товарищеский матч
«Динамо» (Москва, Россия) — «Томь» (Томск, Россия) – 2:1 (1:0)

Голы: Темников, 40 (1:0); Попов, 53 (1:1); Луценко, 80 (2:1).

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Хольмен, Морозов, Сапета, Зотов, А. Терехов, Панченко, Темников, Погребняк.

Стартовый состав «Томи»: Шамов, Горбатюк, Чеминава, Костин, Букачев, Ковальчук, Гвинейский, Пугин, Сасин, Саламатов, Кухарчук.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Томь ФК Динамо Москва товарищеские матчи
Новости. Футбол
29 января 2017, воскресенье
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