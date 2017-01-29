Штоффельсхаус: Фарфан — не последний новичок «Локомотива», болельщики будут рады

Спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус высказался по поводу возможных приобретений в это трансферное окно. Сегодня клуб объявил о подписании контракта с нападающим Джефферсоном Фарфаном. По словам Штоффельсхауса, новички у «железнодорожников» ещё будут и их имена порадуют болельщиков.
«Могу только сказать, что Фарфан не последний игрок, который присоединится к „Локомотиву“ в зимнее трансферное окно. Могу обещать, что у нас появятся игроки, которым будут рады болельщики», — заявил Штоффельсхаус по ходу трансляции контрольного матча с хорватской «Сиекой» на YouTube.