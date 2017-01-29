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175 лет назад
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Чарльтон вручил Руни приз лучшему бомбардиру в истории «Манчестер Юнайтед»
29 января 2017, воскресенье. 20:02.
Футбол
Перед началом матча 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Уиган» нападающий
Уэйн Руни
получил приз лучшему бомбардиру в истории манкунианцев.
Приз 31-летнему форварду вручил легендарный
Бобби Чарльтон
. Именно его рекорд побил Руни, забивший в матче 22-го АПЛ со «Сток Сити» (1:1) 250-й гол за «МЮ».
ВИДЕО
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Манчестер Юнайтед
Бобби Чарльтон
Уэйн Руни
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