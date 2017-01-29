«Севилья», оставшись вдесятером в начале матча, проиграла «Эспаньолу»

В матче 20-го тура испанской Примеры «Севилья» в гостях потерпела поражение со счётом 1:3 от «Эспаньола».
Гости уже в начале матча остались вдесятером из-за удаления Николаса Парехи, а Хосе Антонио Рейес с пенальти счёт открыл. На 20-й минуте Стеван Йоветич счёт сравнял, но в конце первого тайма Марк Наварро вновь вывел каталонцев вперёд. Окончательный результат на 71-й минуте установил Херар Морено.
В таблице испанского первенства «Эспаньол» (26 очков) занимает 10-е место, а «Севилья» (42 очка) располагается на третьей строчке.